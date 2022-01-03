الجزائر.. انقلاب قارب لـ"الحراقة" قبالة سواحل سكيكدة

انتشلت الحماية المدنية بدائرة النقل الجزائرية يوم الاثنين جثث 3 من مجموعة مهاجرين غير شرعيين انقلب بهم قارب صيد قبالة شاطئ بن الزويت في بلدية الكركرة غربي ولاية سكيكدة.

ولم يذكر المصدر عدد "الحراقة" الذين كانوا على متن القارب فيما رجحت مصادر محلية أن يفوق عددهم الـ11 شخصا ثمانية منهم في عداد المفقودين.

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن الحماية المدنية وحراس السواحل سخروا كل الإمكانيات من أجل البحث عن المفقودين.

وأحبطت السلطات الجزائرية محاولة هجرة غير شرعية لـ20 شخصا من قرية بوالنشم في إقليم بلدية قنواع أقصى غربي سكيكدة.

وأفادت الصحيفة بأن ظاهرة الهجرة غير شرعية قد عادت بقوة إلى شواطئ ولاية سكيكدة خاصة منها الشواطئ الغربية المحاذية للغابات.

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية