اليمن.. وفد "الانتقالي" المفاوض يتوجه إلى المملكة لبحث استكمال "اتفاق الرياض"

أفادت مصادر مطلعة بأن وفدا من المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة وجهتها الأخيرة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين المجلس والحكومة.

وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية بأن وفد "الانتقالي الجنوبي" سيتوجه خلال الساعات المقبلة إلى الرياض وسيضم الوفد عضو هيئة رئاسة المجلس ناصر الخبجي، وكذلك مقرر وحدة المفاوضات في المجلس أنيس الشرفي، وآخرين.

وأشار المصدر إلى أن وفد "الانتقالي" سيجتمع مع وفد الحكومة اليمنية التفاوضي لمناقشة الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ الشق الأمني والعسكري من الاتفاق الذي تضمن في طياته 29 بندا.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر 2019، في السعودية "اتفاق الرياض" وهو اتفاق مصالحة جاء بوساطه سعودية لتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن.

وجرى التوقيع على الاتفاق برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

المصدر: "سبوتنيك"