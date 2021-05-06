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الملك سلمان يمنح وشاح الملك عبد العزيز لوزير الداخلية

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يمنح وشاح الملك عبد العزيز لوزير الداخلية
Reuters
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منح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشاح الملك عبدالعزيز، لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

ونشر الأمير عبدالعزيز بن سعود، عبر "تويتر"، صور التكريم والوسام على صفحته وشكر من خلاله الملك وولي العهد.

وقال في التغريدة: "تلقيت تكريما تشرفت به، وهو وشاح الملك عبدالعزيز رحمه الله.. أشكر مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد على هذه اللفتة الكريمة، وأسأل الله التوفيق في خدمة وطننا العزيز في ظل قيادتهم الحكيمة".

المصدر: RT

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