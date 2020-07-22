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السعودية تنعى والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز

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السعودية تنعى والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز
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نعى الديوان الملكي السعودي، والدة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، وأعلن أنه سيصلى عليها، اليوم، في مدينة الرياض.

وجاء في بيان الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 1 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض"

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

ونعى الأمير سعود بن نهار بن سعود، الأميرة الراحلة، عبر تويتر قائلا: "انتقلت إلى رحمة الله وجناته إن شاء الله غالية قلبي جدتي إنا لله وإنا إليه راجعون".

والأميرة الراحلة، هي والدة الأميرة صيتة بنت سعود، والأميرات: لطيفة، والجوهرة، وبزة، إضافة إلى الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز.

المصدر: "واس"+صحف سعودية

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