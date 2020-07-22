السعودية تنعى والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز

نعى الديوان الملكي السعودي، والدة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، وأعلن أنه سيصلى عليها، اليوم، في مدينة الرياض.

وجاء في بيان الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 1 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض"



تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته



"إنا لله وإنا إليه راجعون"

#الديوان_الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير / نهار بن سعود بن عبدالعزيز رحمها الله، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الأربعاء.https://t.co/sW6cq0riGt#واسpic.twitter.com/tX3w0f7rKo — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 22, 2020

ونعى الأمير سعود بن نهار بن سعود، الأميرة الراحلة، عبر تويتر قائلا: "انتقلت إلى رحمة الله وجناته إن شاء الله غالية قلبي جدتي إنا لله وإنا إليه راجعون".

انتقلت الى رحمة الله وجناته ان شاء الله غالية قلبي جدتي

إنا لله وإنا اليه راجعون — سـ عـ و د بن نـ هـ ا ر بن سـ عـ و د (@SNSA80) July 22, 2020

والأميرة الراحلة، هي والدة الأميرة صيتة بنت سعود، والأميرات: لطيفة، والجوهرة، وبزة، إضافة إلى الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز.

ننعي أمنا الغالية ،والدة الأميرة صيتة بنت سعود، والأميرات : لطيفة ،والجوهرة ، وبزة،والأمير نهار بن سعود في أول يوم من شهر ذو الحجة الفضيل في #الرياض ، رحمها الله رحمة واسعةً،و نسأل الله أن يسكنها جنات النعيم ، ويغسلها في الماء والثلج والبرد ، وإنا لله وانا اليه راجعون . pic.twitter.com/E1Km46G828 — الملك سعود (@kingsaud) July 22, 2020

المصدر: "واس"+صحف سعودية