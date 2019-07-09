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فلسطين.. حماس ترفض طلبا أوروبيا لنقل رسائل من الجنود الإسرائيليين الأسرى

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فلسطين.. حماس ترفض طلبا أوروبيا لنقل رسائل من الجنود الإسرائيليين الأسرى
Reuters MOHAMMED SALEM
رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية
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كشفت مصادر إسرائيلية، أن حركة حماس رفضت طلبا من جهات أوروبية، لنقل رسائل من الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها لأُسرهم في إسرائيل.

وقالت قناة "I24NEWS" الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن هذا الطلب الأوروبي يهدف لمعرفة فيما إذا كان الجنود الأسرى الإسرائيليون ما زالوا على قيد الحياة.

وحسب "I24NEWS" فإن حماس تحتجز الجندي أورون شاؤول والضابط هدار غولدين، إلى جانب كل من إفرا منغيستو (يهودي من أصول اثيوبية) وهشام السيدة وجمعة أبو غنيمة (بدو). وتشترط حماس على تل أبيب إطلاق سراح نحو 60 أسيرا محررا من "صفقة شاليط"، أعادت إسرائيل اعتقالهم.

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وأشارت تتكتم حماس على مصير الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، وترفض الإفصاح عن ذلك إلا بـ"مقابل".

المصدر: "I24NEWS" الإسرائيلية

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