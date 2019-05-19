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السعودية تبدأ تطبيق نظام الدوام المرن لموظفيها

أخبار العالم العربي

السعودية تبدأ تطبيق نظام الدوام المرن لموظفيها
Reuters
الرياض
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تبدأ وزارة التجارة والاستثمار في السعودية اليوم الأحد بتطبيق نظام الدوام المرن الذي يتيح للموظف الحكومي التحكم بساعة بدء عمله ونهايته.

وأعلنت الوزارة أن خيارات الدوام المتاحة لموظفيها هي من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، أو من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا أو من الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق نظام الدوام المرن الجديد سيكون لفترة تجريبية خلال شهر رمضان، وأن على كل موظف أن يختار أي خمس ساعات تناسبه ابتداء من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء بالتنسيق من مديره المباشر.

وكانت وزارة الخدمة المدنية المسؤولة عن موظفي القطاع العام في السعودية، قد حددت أوقات العمل في المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، بخمس ساعات يوميا فقط، تبدأ في العاشرة صباحا وتنتهي في الثالثة بعد الظهر.

المصدر: وكالات

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