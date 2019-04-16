بالصور.. أول سفيرة سعودية تؤدي اليمين أمام الملك سلمان

أدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أول سيدة سعودية تتولى منصب سفير برتبة وزير في تاريخ المملكة اليمين أمام الملك سلمان بن عبد العزيز سفيرة لدى الولايات المتحدة.

وكانت الأميرة ريما، من بين السفراء المعينين حديثا، والذين أدوا القسم أمام الملك سلمان ضمن مراسم رسمية أقيمت الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.

وأعلنت السعودية في فبراير الماضي، تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة لها لدى واشنطن خلفا للأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي بدوره جرى تعيينه في منصب نائب وزير الدفاع وبمرتبة وزير.

المصدر: واس