المواصفات الكاملة لهاتف "S23 FE" الجديد من سامسونغ

أعلنت سامسونغ مؤخرا عن هاتف "Galaxy S23 FE" الجديد الذي حصل على مواصفات مميزة، وسيطرح بسعر منافس بالنسبة لهواتف الفئة "S" الممتازة.

يأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، ومحمي بزجاج Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش،أبعاد الهيكل (158/76.5/8.2) ملم، وزنه 209غ.

أما شاشته فأتت Dynamic AMOLED 2X بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 403 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير عرض ممتاز للفيديوهات والصور.

يعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات One UI 5.1، ومعالج Exynos 2200 المطور بتقنية 4 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

والكاميرا الأساسية له جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+12+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، أما الكاميرا الأمامية فأتت بدقة 10 ميغابيكسل.

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حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات GPS, GLONASS, GALILEO, BDS لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون 535 دولار تقريبا.

المصدر: gsmarena