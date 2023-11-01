آبل تعلن عن أحدث حواسب iMac ومعالجات جديدة لها

كشفت آبل خلال مؤتمر "Scary fast" التقني، عن جيلها الأحدث من حواسب iMac، وعن معالجات "M3" الجديدة التي ستستعمل في هذه الحواسب.

وأشارت آبل إلى أن معالجات "M3" الجديدة المطورة بتقنية 3 نانومتر تمنح الحواسب سرعات كبيرة جدا في معالجة البيانات، وتحسن أداء عملها في معالجة الرسوميات، وتقلل من استهلاك الطاقة في تلك الأجهزة.

وتبعا لآبل فإن حواسب iMac الجديدة بمقاس 24 بوصة والتي حصلت على المعالجات الحديثة تتمتع بأداء أسرع بمرتين تقريبا من حواسب iMac التي حصلت على معالجات M1، كما أنها أسرع بمقدار مرتين ونصف من حواسب iMac بمقاس 27 والتي جهّزت بمعالجات Intel، وأسرع بـ 4 مرات من حواسبها المكتبية بمقاس 21.5 بوصة والتي حصلت على معالجات Intel.

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ونوهت آبل إلى أن معالجات "M3" ستوفر لمتصفح سفاري، أداء أسرع بنسبة 30%، كما ستتحسن مع هذه المعالجات سرعة تطبيقات Microsoft Excel أيضا، وكذلك ستتحسن سرعة معالجة الرسوميات في الحواسب ومعالجة الصور في تطبيقات Adobe Photoshop.

وتعمل حواسب iMac الجديدة بذواكر وصول عشوائي 8 و16 و24 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعة 256 غيغابايت و512 غيغابايت و1 تيرابايت، وستطرح بألوان مختلفة منها الأصفر والبرتقالي والأرجواني والأزرق والأخضر والفضي.

المصدر: 3dnews