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متجر RuStore الروسي للتطبيقات يحصل على ميزة مهمة

العالم الرقمي و Social media

متجر RuStore الروسي للتطبيقات يحصل على ميزة مهمة
berza.ru
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أعلن القائمون على متجر RuStore الروسي للتطبيقات عن إضافة ميزة جديدة للمتجر قد تهم الكثيرين من مستخدميه.

وتبعا للخبراء في شبكة "VK" الروسية المطورة للمتجر فإن جميع المستخدمين المسجلين عبر حسابات إلكترونية في المتجر والذين يستخدمون أنظمة Android بات بإمكانهم الآن تقييم التطبيقات الموجودة في  RuStore، ووضع تعليقات على التطبيقات وآلية عملها".

ويمكن تقييم التطبيقات الموجودة في المتجر وفق معيار مكون من 5 نقاط، كما يمكن للمستخدم أيضا تعديل الملاحظات أو التعليقات التي وضعها على أداء التطبيقات، أو حذف تلك التعليقات نهائيا، ويمكن للمستفيدين من التقييمات الحصول على نتائج التقييم وفرزها تبعا للتواريخ أو كمية الإعجابات التي حصلت عليها البرامج.

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ونوه الخبراء في "VK" إلى أن مثل هذه الميزة ستساعد المستخدمين على المقارنة بين التطبيقات واختيار الأفضل منها، كما ستساعد التقيمات والتعليقات مطوري البرامج على تحسين أداء تطبيقاتهم.

طوّر متجر RuStore الجديد للتطبيقات من قبل مجموعة من الشركات الروسية بقيادة الشركة المسؤولة عن شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي، وبدعم من وزارة التنمية الرقمية الروسية، ودمجت في هذا المتجر أنظمة أمان من تطوير Kaspersky Lab  للإشراف على خلو جميع التطبيقات الموجودة فيه من البرمجيات الخبيثة، وبدأت النسخة الاختبارية من هذا المتجر بالعمل في 25 مايو الفائت، ومن المفترض أن تطلق النسخة الكاملة منه العام الجاري.

المصدر: فيستي

 

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