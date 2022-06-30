Odnoklassniki الروسية تساعد مستخدميها على جني الأرباح

أعلن القائمون على شبكة Odnoklassniki الروسية للتواصل الاجتماعي عن إطلاق برنامج جديد لتمكين مستخدمي الشبكة من الحصول على أرباح مادية.

وجاء في بيان صادر عن الموقع الرسمي للشبكة "نوفر ميزات جديدة للمستخدمين من صناع المحتوى عبر برنامج الدعم الجديد، وهذه الميزات ستساعد صانع المحتوى في الحصول على مشاهدات أكثر للمواد التي ينشرها، كما ستساهم بزيادة عدد المشتركين لديه، وسيحصل المستخدمون على ميزات إضافية مثل موجز الأخبار وغيرها".

وحول الموضوع قال سيرغي توميلوف مدير قسم الاتصالات الاستراتيجية في الشبكة "نحن الآن بصدد فتح برنامج دعم جديد في العديد من القطاعات الأكثر طلبًا من قبل المستخدمين، لذلك ستصبح المجموعات الموضوعية والمدونون أكثر شهرة في Odnoklassniki، وسيتمكن المستخدمون من التعرف على محتوى فريد جديد ، تم اختياره خصيصًا لهم باستخدام خوارزميات التوصية الذكية".

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وأوضح توميلوف أن الراغبين بالانضمام للبرنامج المذكور يمكنهم تقديم الطلبات الإلكترونية حتى 30 يوليو 2022، وفي غضون 7 أيام من تاريخ استلام الطلب سيتم النظر به من قبل الخبراء ومراسلة صاحبة وإعلامه بالأمر.

وللاستفادة من البرنامج الجديد يجب أن يمتلك الشخص أو صانع المحتوى حسابا رسميا على Odnoklassniki مرفقا بصورة وبعض المعلومات، كما يجب أن ينشر 3 منشورات في الأسبوع على الأقل تتضمن صورا أو نصوصا أو فيديوهات تتعلق بمواضيع متنوعة مثل الصحة أو الجمال أو الطبيعة على سبيل المثال.

المصدر: فيستي