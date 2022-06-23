"وي تشات" الصيني يمنع ذكر العملات الرقمية في المحادثات

فرضت إحدى أكثر المنصات الاجتماعية المتخصصة في المراسلات والمحادثات في الصين ويتابعها 1.2 مليار مشترك، قيودا على المعلومات المرتبطة بالعملات الرقمية في المراسلات عبر منصتها.

وقام أكبر برنامج مراسلة في الصين "وي تشات" (WeChat) بتحديث قائمة شروط الاستخدام الخاصة به، وحظر نشر معلومات حول الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، حسبما ذكره موقع "business 2 community".

ويشمل الحظر جميع المعلومات المرتبطة بقضايا التجارة والعمليات ذات الأصول الرقمية اللامركزية.

كما حظرت أيضا التوصيات الروابط والأدلة المتعلقة بالعملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، حيث تنطبق القواعد الجديدة أيضا على الحسابات التي تقدم خدمات الوساطة.

ويقوم النظام الأساسي الخاص بالبرنامج بإرسال إشعار إلى المستخدم بشأن انتهاك القواعد، عند العثور على مثل هذه المعلومات، حيث يمنح فترة زمنية بهدف التصحيح ويحد من وظائف الحساب، وفي حال لم يقم المستخدم بتصحيح المعلومات المنشورة، يتم حظر الحساب.

يذكر أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية قيام الصين بحظر العملات الرقمية، في نهاية سبتمبر العام 2021، حيث يتساوى استخدام الأصول الرقمية في الصين مع الأنشطة المالية غير القانونية.

المصدر: وسائل إعلام