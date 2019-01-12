 
مباشر

حيوانات الفقمة تهاجم مدينة كندية وتقطع الطرق! (فيديو)

متفرقات

حيوانات الفقمة تهاجم مدينة كندية وتقطع الطرق! (فيديو)
twitter.com/@BrendonFitzPat3
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lb2q

تعرضت مدينة في جزيرة نيوفاوندلاند الكندية لهجوم كبير من قبل حيوانات الفقمة التي تسببت بعرقلة حركة السير في المدينة.

وذكر تقرير في قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أن عشرات من حيوانات الفقمة البحرية خرجت إلى البر وأغلقت العديد من الطرق ومداخل مباني المدينة الكندية.

إقرأ المزيد
شاهد.. أغرب شهود خطبة في العالم

ويرجع شهود العيان السبب في سلوك الفقمة الغريب، إلى تجمد مياه الخليج بسرعة كبيرة، ما أدى إلى فقدان هذه الحيوانات للطعام، ودفعها للزحف الجماعي إلى البر في هذه المدينة.

ويحظر على البشر التدخل في حياة هذه الحيوانات، لأنها محمية بموجب القانون الكندي، لذلك تجد السلطات المحلية نفسها عاجزة عن اتخاذ أي إجراءات مع هذه الحيوانات، ولا تعرف حتى الآن كيف ستتعامل مع هذا الكم الكبير من حيوانات الفقمة في شوارع المدينة.

المصدر: فيستي. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليست مسابقة لمزايين الإبل.. مذيعة كويتية تهاجم ملكة جمال الجزائر!