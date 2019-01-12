حيوانات الفقمة تهاجم مدينة كندية وتقطع الطرق! (فيديو)

تعرضت مدينة في جزيرة نيوفاوندلاند الكندية لهجوم كبير من قبل حيوانات الفقمة التي تسببت بعرقلة حركة السير في المدينة.

وذكر تقرير في قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أن عشرات من حيوانات الفقمة البحرية خرجت إلى البر وأغلقت العديد من الطرق ومداخل مباني المدينة الكندية.

Few out for a crawl today pic.twitter.com/Qbb5pazTmD — Brendon FitzPatrick (@BrendonFitzPat3) 6 января 2019 г.

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ويرجع شهود العيان السبب في سلوك الفقمة الغريب، إلى تجمد مياه الخليج بسرعة كبيرة، ما أدى إلى فقدان هذه الحيوانات للطعام، ودفعها للزحف الجماعي إلى البر في هذه المدينة.

ويحظر على البشر التدخل في حياة هذه الحيوانات، لأنها محمية بموجب القانون الكندي، لذلك تجد السلطات المحلية نفسها عاجزة عن اتخاذ أي إجراءات مع هذه الحيوانات، ولا تعرف حتى الآن كيف ستتعامل مع هذا الكم الكبير من حيوانات الفقمة في شوارع المدينة.

المصدر: فيستي. رو