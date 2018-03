عساف و صلاح وبلقيس ضمن قائمة فوربس للشباب المؤثرين في العالم العربي

وفقا لإحصاءات مجلة"فوربس الشرق الأوسط"التابعة للمجلة العالمية الشهيرة Forbes ,تم إختيار محمد عساف ضمن قائمة 30 شخصية عربية شابة تحت سن ال30 ،أثروا في محيطهم و تميّزوا في مجالاتهم بتحدي الطرق التقليدية لنماذج الأعمال وابتكار اتجاهات جديدة . #محمد_عساف #فوربس #Assaf #ForbesME @forbesmiddleeast @platinumrecordsmusic

A post shared by Mohammed Assaf🇵🇸 (@mohammedassaf89) on Mar 4, 2018 at 9:53am PST