عساف و صلاح وبلقيس ضمن قائمة فوربس للشباب المؤثرين في العالم العربي

كشفت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" عن قائمة ثلاثين شخصية عربية مؤثرة تحت سن الثلاثين لعام 2018.

وتضمنت القائمة أسماء شباب من سوريا ولبنان والمغرب وتونس ومصر والإمارات وفلسطين والأردن، ممن تمكنوا من تحقيق النجاح والتأثير في محيطهم ضمن مجالات عديدة منها إدارة الأعمال والفن والابتكار.

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وجاء ضمن قائمة فوربس كل من الفنان الفلسطيني محمد عساف نظرا لنجوميته التي لم تنطفئ منذ فوزه بلقب برنامج المسابقات الغنائية "Arab Idol" في عام 2013، وهو العام الذي تم اختياره فيه من قبل الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة.

كما اختيرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي نظير تحقيقها مشاهدات عالية على يوتيوب خاصة بعد إصدارها الألبوم الأخير "أراهنكم" في العام 2017، والشعبية الكبيرة التي تحظى بها، والتي جعلتها أول من يحيي حفلا للسيدات فقط في السعودية في ديسمبر الماضي.

واختارت فوربس أيضا لاعب ليفربول محمد صلاح المحترف ضمن قائمتها، وذكرت المجلة أنه " ثاني هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز". كما قالت إن العام الماضي كان مميزا لصلاح، حيث قاد منتخب بلاده في أكتوبر 2017 إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ عام 1990، فضلا عن أنه يشارك في الأعمال الخيرية في مصر، كإسهامه في بناء مستشفى في مسقط رأسه نجريج بمحافظة الغربية.

وقالت المجلة إن فئة الشباب تشكل شريحة واسعة من العالم العربي، إذ أن 60 % من سكانه تحت سن الـ 30 عاما. وانطلاقا من هذه الحقيقة عملت "فوربس الشرق الأوسط" على إطلاق قائمة "Arab 30 under 30" في نسختها الأولى، لتحوي عددا مختلفا من رواد الأعمال والفنانين والمشاهير والمبتكرين ذوي الأصول العربية.

المصدر: فوربس الشرق الأوسط

فادية سنداسني