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صقر يهاجم عاملة منزلية في منطقة صحراوية (فيديو)

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صقر يهاجم عاملة منزلية في منطقة صحراوية (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر صقرا يهاجم عاملة منزلية أثناء تواجدها داخل مخيم في منطقة صحراوية، فيما هرع صاحبه لإنقاذها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث ظهر الصقر وهو يطير في الهواء، وإذ به يهبط سريعا إلى المخيم ويهاجم العاملة التي راحت تصرخ وتجري في الخارج.

وهرع صاحب الصقر الذي كان يصور مقطع فيديو لحيوانه البري إلى العاملة وطالبها بالهدوء والانتظار حتى يقوم بتخليصها من بين مخالب الصقر، ونجح في ذلك، ثم وقف الصقر على يده.

وتفاعل رواد منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "تحزن العاملة" مع وجه ضاحك حول المشهد، فيما أضاف آخر: "أكيد تسوي أكل بوه لحم".

المصدر: RT

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