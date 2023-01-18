مشاغب مخمور يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة روسية في أوزبكستان

أعلن المتحدث باسم شركة مطارات جمهورية أوزبكستان Uzbekistan Airports، أن طائرة تابعة لشركة "أيروفلوت" الروسية هبط اضطراريا بمدينة جرجانية الأوزبكية مساء الأربعاء بسبب مشاغبة مخمور.

وأشارت الشركة إلى أن المخمور كان على متن الرحلة المتجهة من العاصمة موسكو إلى مدينة غوا، وطلب طاقم الطائرة على أثر ذلك الهبوط اضطراريا لرحلة AFL-236 في مطار بديل في جرجانية."

وذكر المتحدث أن الهبوط حدث في الساعة 20.29 (18.29 بتوقيت موسكو) وبشكل طبيعي. وصعدت عناصر الشرطة إلى الطائرة وسحبت الروسي المشاغب إلى حرم المطار.

هذا وتحمل الطائرة على متنها 355 راكبا وستتابع الطيران إلى وجهتها.

المصدر: نوفوستي