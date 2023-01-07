وفاة شخص و10 جرحى في اصطدم قطارين بمترو أنفاق العاصمة المكسيكية

أعلنت السلطات المحلية في العاصمة المكسيكية عن اصطدام قطارين في مترو أنفاق مكسيكو سيتي، وأن خدمات الطوارئ تتعامل مع الموضوع بشكل فوري.

وكتبت عمدة المدينة كلوديا شينباوم، في مدونتها على "تويتر": "حصل اصطدام بين عربات القطارات على خط المترو الثالث، ووصلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث. كما وصل وزراء الداخلية والأمن المدني والإدارة المتكاملة للمخاطر ومدير المترو إلى الموقع".

بدوره، كتب موقع "Lenta.ru"، عن منشور وزير حكومة مكسيكو سيتي، موريسيو باتريس، في مدونته على "تويتر"، أنه وفقا للمعلومات الأولية، توفي شخص واحد نتيجة اصطدام القطارات. كما تم إرسال 10 جرحى إلى مستشفيات المدينة مع إصابات متفاوتة، بينما يحاول رجال الإنقاذ تحرير 4 أشخاص آخرين من العربات المتضررة جراء الاصطدام.

يشار إلى أنه في الوقت الحالي، توقفت حركة القطارات على الخط الفرعي للمترو.

المصدر: تاس