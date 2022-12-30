الدالاي لاما يروي كيف قدم له بوذا قطعة شوكولاتة

روى الدالاي لاما الرابع عشر لأتباعه خلال طقوس العظة في معبد "بودهجايا" البوذي المقدس، كيف أعطاه بوذا أثناء رؤيا شاهدها لوحا من الشوكولاتة وأشاد بممارسته.

وقال الدالاي لاما لاتباعه: "في أمس الأول (27 ديسمبر) شاركت في مؤتمر عقد في معبد "وات با" التايلاندي، وقد كان المعبد مزينا بلوحات جدارية تصور بوذا. وبينما كنت أتمعن فيه، وأنا غارق في الأفكار، شاهدت رؤيا مفادها أن بوذا ربت على رأسي، وأبدى رضاه عن أفعالي وممارستي.

وأضاف الدالاي لاما، "كان سعيدا جدا لرؤيتي. حينها تم وضع قرابين حول صورة بوذا، من بينها لوح شوكولاتة، وفي الرؤيا، قدم لي بوذا لوح الشوكولاتة هذا. لقد شاهدت رؤيا واضحة جدا لهذا الحدث".

جلسة العظة التي أقامها الدالاي لاما، في مدينة بودهجايا بولاية بيهار الهندية، حضرها أتباع من 60 دولة حول العالم. وتعد بودهجايا مكانا مقدسا للبوذيين في جميع أنحاء العالم، ففيها تحديدا حدث تنوير بوذا وفقا للتقاليد البوذية.

المصدر: ريا نوفوستي