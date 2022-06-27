إصابة تقود الشرطة الألمانية إلى مزرعة فيها أكثر من 100 أفعى خطيرة

أفادت الشرطة الألمانية بأنها اكتشفت أكثر من 110 أفاعي خطيرة في مزرعة بعد أن سعت امرأة كانت تعيش هناك للحصول على علاج طبي من لدغة سامة.

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وفي التفاصيل، حضرت امرأة (35 عاما) بنفسها وقادت سيارتها إلى مستشفى في سالزغيتر، بالقرب من هانوفر، في وقت مبكر من أمس الأحد، وأخبرت الأطباء هناك أن إحدى أفاعيها الجرسية عضت إصبعها، لتتدهور حالتها بعد ذلك، حيث طلبت السلطات على عجل من معهد متخصص في هامبورغ الحصول على ترياق.

من جهتها، زارت الشرطة المزرعة في وسط ألمانيا وعثرت على عشرات الثعابين، مشيرة إلى أن "المتخصصين حددوا أن مجموعة الثعابين تضمنت أنواعا سامة وعاصرة لم تكن موجودة في أماكن تربية حيوانات مناسبة"، فيما تم حجز جميع الزواحف.

المصدر: "أ ب"