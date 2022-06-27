 
مباشر

إصابة تقود الشرطة الألمانية إلى مزرعة فيها أكثر من 100 أفعى خطيرة

متفرقات

إصابة تقود الشرطة الألمانية إلى مزرعة فيها أكثر من 100 أفعى خطيرة
AP Jens Meyer
أفعى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tb5q

أفادت الشرطة الألمانية بأنها اكتشفت أكثر من 110 أفاعي خطيرة في مزرعة بعد أن سعت امرأة كانت تعيش هناك للحصول على علاج طبي من لدغة سامة.

إقرأ المزيد
امرأة برازيلية تتزوج دمية وتعلن إنجاب طفل
امرأة برازيلية تتزوج دمية وتعلن إنجاب طفل

وفي التفاصيل، حضرت امرأة (35 عاما) بنفسها وقادت سيارتها إلى مستشفى في سالزغيتر، بالقرب من هانوفر، في وقت مبكر من أمس الأحد، وأخبرت الأطباء هناك أن إحدى أفاعيها الجرسية عضت إصبعها، لتتدهور حالتها بعد ذلك، حيث طلبت السلطات على عجل من معهد متخصص في هامبورغ الحصول على ترياق.

من جهتها، زارت الشرطة المزرعة في وسط ألمانيا وعثرت على عشرات الثعابين، مشيرة إلى أن "المتخصصين حددوا أن مجموعة الثعابين تضمنت أنواعا سامة وعاصرة لم تكن موجودة في أماكن تربية حيوانات مناسبة"، فيما تم حجز جميع الزواحف.

المصدر: "أ ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا