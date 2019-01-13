مقابلة RT مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم

أجرى مراسلنا في لندن حسن زيتوني، لقاء مطولا مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، تطرق فيه إلى قضايا عدة أهمها الأزمة الخليجية والأزمة السورية.

كما تطرق آل ثاني في المقابلة إلى مسألة اتهام قطر بإيواء وتمويل جماعات إرهابية، والعلاقة القطرية مع إيران، والعلاقات العربية الروسية بالإضافة الى التطبيع مع إسرائيل.

المصدر: RT