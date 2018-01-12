 
مباشر

أوروبا تؤكد تمسكها بالاتفاق النووي مع إيران

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jqdw

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي ضرورة أن تحترم جميع الأطراف الاتفاق النووي الإيراني

وأكد ماكرون خلال الاتصال على أهمية تعزيز الحوار مع طهران حول برنامجها للصواريخ الباليستية وسياساتِها في المنطقة. من جهته شدد الرئيس الأمريكي على ضرورة وقف طهران لأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.. جاء هذا بعد تأكيد الاتحاد الأوروبي عقب لقاء جمع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بروكسل، أكد تمسكه بالاتفاق النووي لضمان أمن الشرق الأوسط وأوروبا، كما دعا الاتحاد إلى رفع العقوبات عن طهران مقابل تنفيذها بنوده.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة