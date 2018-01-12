أوروبا تؤكد تمسكها بالاتفاق النووي مع إيران

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي ضرورة أن تحترم جميع الأطراف الاتفاق النووي الإيراني

وأكد ماكرون خلال الاتصال على أهمية تعزيز الحوار مع طهران حول برنامجها للصواريخ الباليستية وسياساتِها في المنطقة. من جهته شدد الرئيس الأمريكي على ضرورة وقف طهران لأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.. جاء هذا بعد تأكيد الاتحاد الأوروبي عقب لقاء جمع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بروكسل، أكد تمسكه بالاتفاق النووي لضمان أمن الشرق الأوسط وأوروبا، كما دعا الاتحاد إلى رفع العقوبات عن طهران مقابل تنفيذها بنوده.