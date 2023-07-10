متحف الأدباء في العراق.. الأول من نوعه في المنطقة

تاريخ النشر:10.07.2023 | 17:47 GMT | الثقافة والفن
يعد متحف الأدباء في العراق، الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية.
دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن زيارته الأخيرة للسعودية العام الماضي، مستندا إلى عدة نجاحات ترتبت عنها، مثل البدء بتحليق رحلات طيران جوية إسرائيلية في أجواء المملكة.
ظهرت في مصر العديد من الحملات للإعلان عن مرشحين جدد لانتخابات الرئاسة المصرية، المزمع انطلاقها في شهر أبريل من عام 2024.
تدرس تل أبيب تنفيذ "خطة سرية" إسرائيلية أمريكية لإنشاء جسر بري دائم يربط بين الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، لربط الخليج مباشرة بموانئ إسرائيلية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
أقدم رجل مسلح يقود دراجة نارية على قتل شيخ يمني يدعى حمود علي الصايدي، أثناء سيره في أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.
أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين اجتمع مع قادة "فاغنر" وبحث معهم خيارات العمل والانتساب إلى الجيش، وذلك خلال لقاء معهم عقده في الـ29 من يونيو الماضي.
نقل موقع "خبرني" الإخباري عن مصدر أن وزارة الخارجية الأردنية تتابع أنباء تحدثت عن مقتل شاب أردني بالرصاص في الولايات المتحدة الأمريكية.
أكد خبير الجيولوجيا الأردني وأستاذ هندسة المعادن والبيئة أحمد ملاعبة مدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية، أن سد النهضة لعبة دولية ضد مصر.
دعا دميتري مدفيديف، للنظر في ضرب المحطات النووية الأوكرانية والمنشآت النووية في أوروبا الشرقية، في حال تأكد معلومات عن توجيه ضربة بأسلحة الناتو لمحطة سمولينسك النووية في روسيا.
تقدم عضو مجلس النواب المصري أيمن محسب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري الصحة والسكان والتموين حول توعية المواطنين لمخاطر استخدام مادة "الاسبرتام" بعد إعلانها "مادة مسرطنة".
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي سيطرته الكاملة على المناطق التي حررها، وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية.
أفادت صحيفة Rebelion الأمريكية بأن طربيدا نوويا مسيرا واحدا فقط بمقدوره تدمير بضع ولايات أمريكية مثل نيويورك ونيو جيرسي وغيرهما.
أصدرت السفارة الأمريكية بالرياض تنويها بتسهيل إجراءات تجديد التأشيرات للمواطنين السعوديين مع برنامج الإعفاء من المقابلة.
نفى عبود الزمر، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية في مصر، تكليفه محمد كروم، أحد قيادات الجماعة الإسلامية، باغتيال الفنان المصري الشهير عادل إمام.
أثار تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أن إسرائيل والسعودية أمامهما طريق طويل حتى يبرما اتفاق التطبيع تفاعلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
علق رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، على أنباء متداولة بشأن اتخاذ إجراءات ضد "لوسيدا"، أحد أماكن السهر على شاطئ منتجع سياحي بالساحل الشمالي، وصلته بالواقعة.
أعلنت الدكتورة ناتاليا كروغلوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن منتجي المواد الغذائية عند تحديدهم مدة صلاحية منتجاتهم عادة يثبتون على عبواتها المدة الأقصر.
قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن نزار مهيدات أنه ثبت وجود مواد ضارة كانت تستخدم في إعداد الخبز والحمص ومنتجات غذائية أخرى وتم منع استخدامها.
قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، كرم جبر، إن الذكاء الصناعي يحمل مخاطر تشكل تهديدا كبيرا للبشرية، وخاصة الأطفال والشباب.
تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من تفكيك عصابة "خطيرة" حاول أفرادها تهريب كمية كبيرة من مخدر الهيدرو، حيث قدرت قيمتها المالية بحوالي 120 مليون جنيه.
وجهت مجموعة من الأسرى الأوكرانيين رسالة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، طالبوه فيها بعدم استخدام الجيش والشعب وقود حرب لتحقيق أهدافه وطموحاته الشخصية.
أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، عن اتخاذ قرارات جديدة بخصوص واقعة حادث "مدينتي" في إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.
نفى مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك ساليفان، أي علاقة لواشنطن بنقل قادة كتيبة "آزوف" الإرهابية من تركيا لأوكرانيا، واعتبر أن السؤال ينبغي أن يوجه لأردوغان.
لم يطلق رصاصة واحدة لكنه دعا قائلا "لا تمت قبل أن تكون ندا.. لا تمت"، ومع ذلك اغتاله الموساد مع ابنة شقيقته في بيروت في 8 يوليو عام 1972، ما أن أدار المفتاح حتى تناثرت الأشلاء.
صد الجيش الروسي ضربة أوكرانية استخدمت فيها صواريخ S-200، استهدفت مواقع حيوية في شبه جزيرة القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا جنوب غربي البلاد.
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع من 32.7% في مايو إلى 35.7% في يونيو.
نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن إسرائيليين يقطنون قرب الحدود الأردنية، أنهم يشعرون بقلق متزايد من تنفيذ هجمات في المنطقة.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن انتقال وحدة القوات الخاصة "أحمد" بقيادة نائب قائد الفيلق الثاني، أبتي علاء الدينوف، إلى أرتيومفسك (باخموت).
نشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" صورا ضمن مقابلة تلفزيونية، أظهرت فريق "فيفا" الإسرائيلي المشارك في إحدى البطولات الرياضية المنظمة في المملكة العربية السعودية.
أثارت عبارة "راقب خطواتك" المكتوبة على سلم الطائرة التي أقلت الرئيس الأمريكي أمس الأحد إلى بريطانيا سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه لجو بايدن تاريخا أسود من العثرات.
قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الاثنين، إن طائرات حربية للبلاد تصدت لطائرة تجسس أمريكية حلقت فوق منطقتها الاقتصادية الخالصة، محذرة من عواقب "مروعة".
أمرت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات بحبس مقيم يحمل جنسية آسيوية على ذمة التحقيق معه في عدة اتهامات.
أثار مدافع منتخب مصر الأولمبي حسام عبد المجيد جدلا واسعا عقب نهاية مباراة منتخب بلاده ضد نظيره المغربي في نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين تحت 23 عاما.
استقبل اليوم الملك تشارلز الثالث الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر ويندرز، ليكون هذا اللقاء هو أول لقاء بايدن مع الملك حيث غاب الرئيس الأمريكي عن مراسم تتويج تشارلز.
أعلنت الشرطة الصينية أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب آخر بحادث طعن في روضة أطفال بمقاطعة قوانغدونغ جنوب شرقي البلاد.
عند الحديث عن إنقاص الوزن فإنه من البديهي التفكير في تقييد النظام الغذائي والسعرات الحرارية وممارسة التمارين الرياضية، لكن طبيبا يقترح طريقة أكثر بساطة لتحقيق الهدف المرجو.
أصدرت محكمة مصرية اليوم الأحد قرار يقضي بقبول تظلم أشرف محمد صفوت الشريف نجل وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، على منعه من التصرف في أمواله وممتلكاته.
قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد الغباشي إن استيلاء الجيش الروسي على صاروخ "ستورم شادو" في أوكرانيا ضربة قاصمة لبريطانيا والغرب، اللذين روّجا كثيرا لهذا الصاروخ وتفوقه.
نشر مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة بعثها إلى قاسم سليماني بعد نجاح عملية كسر حصار تنظيم "داعش" الإرهابي لبلدة آمرلي في العراق، والذي استمر لأكثر من 70 يوما.
أعلنت كتيبة "العياش" التابعة لكتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهداف مستوطنة شاكيد الإسرائيلية غربي مدينة جنين بصاروخين من طراز "قسام 1".
وثق فيديو نشرته وسائل الإعلام الأمريكية الشرطة في ولاية فلوريدا وهم يطوقون سيارة تقودها سيدة حامل من أصول إفريقية، وشروع أحد الشرطة في طرحها أرضا والاعتداء عليها بالضرب.
أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أن عودة قادة كتيبة "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا انتهاك للاتفاقات، وأن موسكو ستبحث هذه المسألة مع أنقرة وتنتظر توضيحها.
أثار رد فعل لاعبة المنتخب الكوري الجنوبي تفاعلا كبيرا عقب تسجيلها هدف الفوز لمنتخب بلادها خلال مواجهة هايتي وديا.
أكد رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أن بايدن بإمكانه وقف النزاع القائم في 5 دقائق، فيما أكد أن كييف تتلقى "إشارات خطيرة" من سياسيين أمريكيين على تقليص المساعدات العسكرية .
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدمير قافلة دبابات ومدرعات غربية وسوفيتية أوكرانية، خلال هجوم قوات كييف المضاد الذي روّجت له أوكرانيا و"الناتو"، وعوّلا عليه "لدحر روسيا".
قال قائد وحدات النخبة في القوات الشيشانية، آدم ديليمخانوف، في تعليقه على قرار أنقرة بتسليم قادة فوج "آزوف" الإرهابي إلى كييف، إن "رحلة بلا عودة" تنتظر "الآزوفيين" في ساحة المعركة.
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، عودة قادة فوج "آزوف" الإرهابي من تركيا إلى أوكرانيا.
تحدثت الخبيرة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس عن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدولة المصرية، والذي أصبحت السيطرة عليه همّ البلاد الأول.
تدرس الحكومة الألمانية إمكانية تحميل وزير النقل السابق، أندرياس شوير، دفع جزء من تعويضات تتجاوز ربع مليار يورو لشركة خاصة بسبب مشروع طريق سريع مدفوع الأجر، تبين أنه فاشل.
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، جلسة الحكومة من أجل إحاطة أمنية مسرعا.
توقع المختص في الأرصاد الجوية، جمال الموسى، أن تؤدي ظاهرة "النينو" التي بدأت بالبروز في العام الجاري، إلى موسم مطري ممتاز بالمنطقة العربية في عام 2024.
كشف الكولومبي خوان كوادرادو، عن رغبته في اللعب بجانب زميله السابق في فريق يوفنتوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم.
أكد البيت الأبيض أن إدارة البلاد كانت على دراية باجتماع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، مع خبراء أمريكيين في نيويورك في شهر أبريل، لكنها نفت أن "تكون لها يد في تنظيمه".
أعلنت الدكتورة غالينا تشودينسكايا، أخصائية طب الأعصاب، أن هناك أسباب عديدة لظهور "الذباب" أمام العينين.
علق عدد من الخبراء المصريين في شؤون الإسلام السياسي على ما يشاع في تركيا من أنباء حول ترحيل مرتقب لعناصر جماعة الإخوان المسلمين من تركيا.
يخضع مدرب منتخب زامبيا للسيدات، بروس موابي، إلى تحقيق بشأن مزاعم بسوء السلوك الجنسي، قبل أيام على انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات 2023 التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا.
شغل تطبيق Threads، الملقب بـ "قاتل-تويتر"، العالم أجمع منذ إطلاقه، حيث حصد 50 مليون اشتراك في 24 ساعة.
ارتكبت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين سلسلة من الأخطاء الدبلوماسية في الصين، حيث انحنت أمام نظيرها الصيني عدة مرات، في خطأ بروتوكولي اعتبره النقاد علامة على الضعف الأمريكي.
بدأ في روسيا إطلاق الإنتاج الصناعي المتسلسل لصواريخ "آلازان – 8 إم" الجديدة المضادة للبَرَد وذات المواصفات المطوّرة.
ازداد عدد الدول التي تستعيد احتياطياتها من الذهب في الخارج إلى أراضيها في إجراء احترازي، خوفا من عقوبات الغرب وممارساته ضد روسيا.
شهدت العاصمة البريطانية لندن في أكتوبر عام 1974 انفجارين تحولا إلى قضية كبرى استهدفا حانتين ارتادهما الجنود البريطانيون، ما أسفر عن مقتل 4 عسكريين ومدني واحد، وإصابة 65 آخرين.
قال مرشح الرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي جونيور، إنه لا طريقة في العالم يمكن فيها لأوكرانيا هزيمة روسيا، مشيرا إلى الورطة الخطيرة التي وقعت فيها أوروبا بانخراطها في أزمة أوكرانيا.
يبدو أن سيرة عائلة بايدن هي عرض لفيلم من الواقع لسوء السلوك. وما فضيحة الحفيدة السابعة إلا دليلا على هذا الواقع وفق تيم غراهام في فوكس نيوز.
كشفت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف كثف تجنيده المرتزقة في بلدان الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية لتعويض الخسائر البشرية الكارثية لقواته، ولاسيما بعد "هجومها المضاد".
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات نادرة لمروحيات "مي-28" (صياد الليل) خلال إطلاقها الصواريخ على نقاط عسكرية أوكرانية محصنة، بعد أن كشفها الجيش الروسي.
رحب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بالتقارب الحاصل في العلاقات السعودية الإيرانية، ورغبتهما في خلق جو أكثر إيجابية في المنطقة.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق تدمير مركبات مدرعة أوكرانية بمسيرات مزودة بتقنية "الواقع الافتراضي" على جبهة زابوروجيه.
تشهد مصر يوم غد الاثنين، ظاهرة فلكية جديدة، تتمثل باقتران كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع النجم ريغولس Regulus (قلب الأسد).
حطمت 178 امرأة يرتدين فساتين حمراء رقما قياسيا روسيا لأكبر عدد من النساء يجتمعن في الفساتين الحمراء في نفس المكان والزمان.
اعتبر المرشح الرئاسي الفرنسي السابق، اليميني المتطرف، إريك زمور، أن فرنسا يمكن أن تصبح "جمهورية إسلامية" إذا لم يتغير شيء.
توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين في مصر تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، رغم عزم الفيدرالي الأمريكي على إعلان زيادات جديدة على سعر الفائدة.
حقق المقاتل الجنوب إفريقي دريكوس دو بليسيس مفاجأة كبيرة بفوزه على الأسترالي روبرت ويتيكر في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد ضمن بطولة اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA).
يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون اليوم الاثنين في فيلنيوس، لبحث انضمام السويد إلى الناتو عشية قمة الحلف السنوية.
هذه هي المرة الأولى التي استطاع فيها العلماء الحصول على صورة فوتوغرافية لجنين بشري في المراحل الأولى من تطوره.
أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على منصة إطلاق صواريخ بالقرب من مستوطنة شاكيد شمال مدينة جنين.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الأحد حكما نهائيا بتأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.
دمرت مسيرة "أوفود" الانتحارية الروسية الجديدة المزودة بتقنية "الواقع الافتراضي" موقعا أوكرانيا مموها على جبهة أفدييفكا.
حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ8800 ليرة.
فتح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، نيران التصعيد الكلامي بوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن معتبرا أن على الأخير إدراك أن إسرائيل ليست جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية.
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الأسلحة الغربية التي استهدفتها الضربة الروسية الليلية في لفوف.
أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، تعاقده رسميا مع المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز، قادما من نادي بايرن ميونيخ الألماني، بعقد يمتد لخمسة مواسم، حيث ينتهي صيف 2028.
كتب رجل الأعمال الأمريكي رئيس شركة "تسلا" إيلون ماسك تغريدة عبر "تويتر" وجهها لمؤسس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، قال فيها إن زوجة الأخير تستخدم سيارة "تسلا" دون علمه.
لم يحسم مانشستر سيتي الإنجليزي حتى الآن ملف انتقال نجمه الدولي الجزائري رياض محرز للأهلي السعودي، ضمن سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
اقتحم مواطن لبناني "بنك مصر ولبنان" في العاصمة بيروت اليوم الاثنين، واحتجز رهينة بداخله، مطالبا بحصوله على وديعته المصرفية بالكامل.
جددت الرئاسة الجزائرية اليوم الأحد، تحذيرها من نشر أخبار غير رسمية حول نشاط رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، وتوعدت باعتبارها أخبارا كاذبة ومغلوطة.
قال الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إن ما يحدث في السودان شأن داخلي يخص السودانيين، وأن التدخلات الخارجية ستزيد الأمور تعقيدا.
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أي عمل يهدد إسرائيل، مؤكدا أن حكومته تمسك بزمام المبادرة وتستخدم عنصر المفاجأة لتحديد موعد العمليات المقبلة.
شنت طائرات "سو-25 إس إم" الهجومية الروسية غارات مكثفة على تجمعات قوات كييف بمحور كراسنو-ليمان في جمهورية دونيتسك، وألحقت بها خسائر فادحة في العدد والعتاد.
قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، تعليقا على القمة المرتقبة بين ناديي الأهلي والزمالك إنه يريد أن يحضر اللقاء في المدرجات وأن يجلس بين جمهور الأهلي مرتديا قميص الزمالك.
أرسلت وزارة الدفاع الروسية إلى قوات "الغرب" على الخطوط الأمامية بأوكرانيا أيقونة المسيح المخلّص التي أهداها الرئيس بوتين للجيش، لأداء مقاتلي القوات الروسية هناك طقس التناول المقدس.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن انتهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن بشكل عادل ودائم، سيسهل عملية عضويتها في الناتو.
قال الخبير العسكري الصيني سونغ تشونغ بينغ أن جو بايدن قرر إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية بسبب الحاجة إلى التخلص من مخزوناتها التي تعود لزمن الحرب الباردة.
أفادت تقارير صحفية بأن النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، رفض عروضا مغرية من أندية سعودية للالتحاق بصفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية 2023.
كشف خبير التغذية الياباني ماساهيرو إيواساكي نوع الخضار التي تخفض مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم.
حذر رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي السابق، عامي أيالون، من أن الصدع والانقسام في إسرائيل أعمق من أي وقت مضى، وسط احتجاجات ضخمة تعيشها الدولة ضد التعديلات القضائية.
كشف رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، تفاصيل الارتفاع الكبير لسعر سهم شركة "طاقة عربية"، حيث شرع في تداوله بخمسين قرشا ليقفز بشكل مفاجىء إلى 500 جنيه.
قال القائم بأعمال جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن الوضع على خط المواجهة في دوةنيتسك لا يزال صعبا، لكنه تحت السيطرة الكاملة.
أعلن الدكتور فاسيلي جينيرالوف أخصائي طب الأعصاب، أن الطقس الحار يمكن أن يسبب الصداع للاشخاص الحساسين للتغيرات المناخية.
حذر الأمين العام السابق للناتو خافيير سولانا، من أي مواجهة مباشرة بين روسيا والناتو، تفاديا لاندلاع حرب نووية.
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني فيودوروف، في "فوينيه أوبزرينيه"، حول لعبة أمريكية خطرة مع هانوي، ضد الصين وروسيا.
نشرت السلطات الإيرانية فيديو من الاشتباكات المسلحة، أمس السبت، مع الإرهابيين إثر هجوم على مخفر 16 في زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرق ايران.
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