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الأمن يطلق قنابل الغاز ضد تظاهرات الخرطوم

أخبار العالم العربي

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خرجت تظاهرات في العاصمة السودانية دعت إليها لجانُ المقاومة وقوى سياسية تطالب بمدنية الدولة، أطلقت عليها قوى الأمن قنابل الغاز.

من جهة أخرى أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه للمبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد. فيما قالت قُوى الحرية والتغيير، إنها ستتعامل بشكلٍ إيجابي مع أي جهدٍ دولي يساعدُ في تحقيق تطلعاتِ الشعبِ السوداني.

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