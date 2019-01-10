من هي النجمة العالمية الصاعدة سوزان بويل؟ (فيديو)

تشارك المغنية البريطانية، سوزان بويل، في بطولة "America’s Got Talent"، وتمكنت من الوصول إلى نهائيات المسابقة الغنائية، بعد عجزها عن تحقيق اللقب في نسخته البريطانية عام 2009.

وأعربت لجنة تحكيم المسابقة عن فرحتها بمشاركة بويل من جديد، والتي وعلى الرغم من فشلها في تحقيق اللقب أول مرة، إلا أنها تمكنت من دخول عالم الشهرة بقوة وتسارع كبيرين.

وسطع نجم بويل أول مرة عندما شاركت في نهائيات "Britain’s Got Talent"، عام 2009، وأدت أغنية "I Dreamed a Dream" التي حققت من خلالها عدد مشاهدات قياسيا فاق 120 مليونا خلال عام واحد فقط.

والمثير هو أن بويل لم تستسلم عقب هزيمتها في المسابقة عام 2009، حيث قررت إطلاق أول ألبوماتها عقب ذلك، والذي نجح وأصبح أكثر الألبومات الموسيقية مبيعا في تاريخ بريطانيا.

ولدت النجمة العالمية، في 1 أبريل من عام 1961، حيث تبلغ اليوم من العمر 57 عاما، وقبل ظهورها في "Britain’s Got Talent"، تدربت بويل طويلا على يد خبير صوتي في بريطانيا، كما أنها كانت منخرطة في مدرسة إدنبرة للتمثيل.

وبالإضافة لما سبق، فازت بويل بالعديد من مسابقات الغناء المحلية، قبل أن تشجعها أمها على المشاركة بـ "Britain’s Got Talent"، المسابقة التي انطلقت من خلالها لتحقيق الصيت والشهرة العالمية، ناهيك عن تحقيقها ثروة تقدر بـ 28 مليون دولار أمريكي.

المصدر: ذي صن