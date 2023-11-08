نجوم البوب والروك والراب الروس يتألقون في مهرجان دبي الموسيقي

اختتم في دبي المهرجان الموسيقي Best Music Fest، والذي استمرت فعالياته لخمسة أيام.

وشارك فيه العديد من فناني البوب ​​​​والروك والراب الروس بدءا من النجوم الروس مثل فيليب كيركوبوف وفرقة "أبناء الأرض" وانتهاء بالمواهب الجديدة الصاعدة مثل انستاسامكا وElsea .

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وتم تنظيم مهرجان Best Music Fest من قبل مجموعة وسائل الإعلام الروسية ومجموعة BIM الموسيقية.

وكانت الأيام الخمسة للمهرجان متنوعة سواء من ناحية تشكيلة الفنانين أو من ناحية موسيقى العرض.

وفي اليوم الأول للمهرجان قدّم نجوم موسيقى البوب فلاديمير بريسنياكوف، وناتاليا بودولسكايا، وديمتري مالكوف، وهانا، وليوبوف أوسبنسكايا، وفرقة Bahh Tee & Turken أغنياتهم.

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وفي اليوم الثاني الذي أطلق عليه Hype Stars للشباب ظهر على المسرح الثنائي DJ Filatov & Karas، والفنانون الشباب Natan، Elsea Artem Kacher، Instasamka، والثنائي MotArtik & Asti.

أما اليوم الثالث فكان غنائيا وجدانيا، وأطلق عليه "نسيم البحر"، وشهد هذا اليوم أداء كل من أمين أغالاروف، والثنائي "باه تي وتوركين وجوني".

واليوم الرابع كان للرقص ومنسقي الأغاني DJ، وغنّى فيه ديما بيلان، وصعدت إلى المسرح مرة أخرى المدونة والمغنية إنستاسامكا، التي قدمت مقطوعاتها الراقصة الإلكترونية.

وفي اليوم الأخير، قدم أهم نجوم المهرجان برامجهم الغنائية، ومن بينهم ديما بيلان وبولينا غاغارينا وفيليب كيركوروف وفرقة "أبناء الأرض"، بصفتها الفرقة الموسيقية الوحيدة التي قدّمت الروك في مهرجان دبي.

المصدر: تاس