"الجمال كإيقاع".. الأرميتاج يقيم معرضا تزامنا مع قمة "روسيا – إفريقيا"

يفتتح متحف الأرميتاج الحكومي في بطرسبورغ معرضا بعنوان "الجمال كإيقاع" في توقيت يتزامن مع قمة "روسيا – إفريقيا"، كما سيقدّم مجموعاته الفنية للضيوف.

أعلنت ذلك نائبة المدير العام للمتحف، وكبيرة أمناء المتحف سفتلانا أداكسينا في مؤتمر عقد الإثنين 24 يوليو في وكالة "تاس" الروسية.

وقالت إن مجموعة متحف الإرميتاج للفن الأفريقي التقليدي تم جمعها على مدار المائة عام الماضية، وإنها تضم حوالي 250 معروضا. وأقيم عام 2017 معرض صغير مخصص لهذا الموضوع في إحدى قاعات هيئة الأركان العامة. وسنشهد العام الجاري افتتاح المعرض بعنوان "الجمال كإيقاع، منحوتات نسائية ضمن مجموعة الفن الافريقى التقليدى بمتحف الارميتاج".

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وسيقدّم المعرض، الذي سيفتتح في 26 يوليو الجاري خمسة أقسام، وهي تماثيل نسائية مخصصة لمختلف الطقوس، بالإضافة إلى معروضات تصوّر المرأة كأم. وأضافت كبيرة أمناء المتحف: "من المعتقد أن جمال النحت الأفريقي يكمن بالضبط في إيقاع هذه الصور. لذلك أطلقنا على هذا المعرض اسم "الجمال كإيقاع"، وندعو زوارنا للاستمتاع بهذا الإيقاع الموسيقي".

وقالت أداكسينا إن القمة ستتضمن محاضرة يلقيها مدير عام المتحف ميخائيل بيوتروفسكي وتكرس لثقافة وفن إفريقيا ودور الإرميتاج كجهة محافظة على تقاليد مختلف الشعوب. ومضت قائلة:" سنستضيف المشاركين في القمة في متحفنا حيث سنعرض عليهم مجموعاتنا الفنية، وستكون هناك عدة جولات لمشاهدة معالم بطرسبورغ والمتحف، فضلا عن الجولات الخاصة".

يذكر أن القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي سيعقدان يومي 27 و28 يوليو الجاري في بطرسبرج. وقد عقدت القمة للمرة الأولى في أكتوبر عام 2019 في سوتشي الروسية تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".

المصدر: تاس