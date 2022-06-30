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مصر.. الفنانة آمال ماهر تعتذر لجمهورها وتكشف أسباب غيابها

الثقافة والفن

مصر.. الفنانة آمال ماهر تعتذر لجمهورها وتكشف أسباب غيابها
آمال ماهر
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طمأنت الفنانة آمال ماهر جمهورها بعد حالة من الجدل حول اختفائها، مبينة أن سبب تغيبها هو إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت ماهر خلال مداخلة هاتفيه: "أنا بعتذر للجمهور أني مظهرتش ولكن بسبب تعبي، وكان بيجيلي الفترة اللي فاتت ضيق نفس، والحمد لله دلوقتي بقيت كويسه، ودلوقتي بقيت أنا والكورونا صحاب".

وتابعت: "أنا عايزة أطمن الجمهور وأقولهم، معلش الفترة اللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله تعافيت وحبيت إني أطمنكم عليا".

المصدر: "المصري اليوم"

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