مصر.. الفنانة آمال ماهر تعتذر لجمهورها وتكشف أسباب غيابها

طمأنت الفنانة آمال ماهر جمهورها بعد حالة من الجدل حول اختفائها، مبينة أن سبب تغيبها هو إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت ماهر خلال مداخلة هاتفيه: "أنا بعتذر للجمهور أني مظهرتش ولكن بسبب تعبي، وكان بيجيلي الفترة اللي فاتت ضيق نفس، والحمد لله دلوقتي بقيت كويسه، ودلوقتي بقيت أنا والكورونا صحاب".

وتابعت: "أنا عايزة أطمن الجمهور وأقولهم، معلش الفترة اللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله تعافيت وحبيت إني أطمنكم عليا".

المصدر: "المصري اليوم"