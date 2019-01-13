مصر تتوجه لطرح سندات دولية من 3 إلى 7 مليارات دولار

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، موافقة الحكومة على طرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار.

وأبلغ معيط الصحفيين على هامش مؤتمر سي.آي كابيتال للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في القاهرة أن "الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية وتم البدء بالإجراءات.. والقيمة لن تقل عن ثلاثة مليارات دولار ولن تزيد عن سبعة مليارات دولار".

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وفي وقت سابق يوم الأحد، قال مصدران حكوميان مطلعان لرويترز إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، على أن توجه الحصيلة لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.01 مليار دولار)، منها 511.208 مليارا على شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وقد جمعت مصر في أبريل من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.

المصدر: رويترز