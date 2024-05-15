ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية عن مخزونات الذهب الأسود

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع مخزونات الذهب الأسود الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.68% إلى 78.55 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.59% إلى 82.87 دولار للبرميل.

ويوم أمس أظهرت تقديرات لمعهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مع انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 1.27 مليون برميل.

وتترقب الأسواق اليوم صدور التقرير الشهري من وكالة الطاقة الدولية، حيث سيحاول المستمثرون معرفة توقعاتها عن آفاق الطلب العالمي على النفط الخام.

المصدر: RT + بلومبرغ