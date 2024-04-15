 
مباشر

المركزي المصري يصدر تعليمات جديدة حول "الكاش"

مال وأعمال

المركزي المصري يصدر تعليمات جديدة حول
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xcx4

أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي "الكاش" من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات.

وقال البنك المركزي في خطاب أرسل به إلى البنوك صباح اليوم أنه تقرر رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه.

إقرأ المزيد
مصر تفتتح صرحا نفطيا استراتيجيا هو الأول من نوعه في إفريقيا
مصر تفتتح صرحا نفطيا استراتيجيا هو الأول من نوعه في إفريقيا

وطالب المركزي البنوك، بمراجعة السياسة الداخلية لتعكس الحدود الجديدة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنوك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.

وكانت حدود السحب النقدي السابقة عند 150 ألف جنيه فقط، ما يعني زيادتها بمبلغ 100 ألف جنيه.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا