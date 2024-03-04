محافظ جنوب سيناء المصرية يتحدث لـRT عن خطة سياحية مصرية لعام 2030

أكد محافظ جنوب سيناء المصرية اللواء خالد فودة أن هناك أهمية كبيرة لمصر من أجل العمل على زيادة حصتها من السياحة الصحية العالمية.

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وأشار إلى أن حجم السياحة الصحية على مستوى العالم بلغ 109 مليارات دولار عام 2019، وهناك خطة لزيادتها إلى 160 مليار دولار في عام 2027، ولذلك هي تحمل أهمية كبيرة.

وأشار محافظ جنوب سيناء المصرية في تصريحات لـRT إلى أن هدف مصر الحصول على 10% من إجمالي السياحة الصحية على مستوى العالم خلال عام 2030، خاصة وأن مصر تمتلك كافة مقومات السياحة الصحية من عيون كبريتية، مشيرا إلى أن هناك 1365 عين كبريتية وحرارية في مصر فضلا عن الموقع الجغرافي.

وطالب الجميع بالعمل من أجل تعزيز مكانة في مجال السياحة الصحية لما تمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد، مشيرا إلى أن إجمالي السياحة العامة في مصر يبلغ 14 مليار دولار، ومع الاهتمام بالسياحة الصحية فأن هذا الرقم سيتغير للأفضل بشكل كبير للغاية.

وفي نهاية يوليو عام 2023، قدر رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة والسكان بمصر، أحمد السبكي، حجم سوق السياحة العلاجية في العالم بـ 115 مليار دولار سنويا.

ووفقاً لتقديرات وزارة الصحة المصرية لحجم سوق السياحة العلاجية في العالم، فإن العوائد التي تستهدفها مصر تصل إلى 11.5 مليار دولار سنوياً.

المصدر: RT