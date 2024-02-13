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بورصة موسكو تستأنف التداولات بعد عطل فني

مال وأعمال

بورصة موسكو تستأنف التداولات بعد عطل فني
Globallookpress
صورة تعبيرية
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استأنفت بورصة موسكو التداولات اليوم الثلاثاء اعتبارا من الساعة 15:45 (توقيت موسكو) بعد عطل فني استمر نحو ساعتين.

وقالت بورصة موسكو، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن "خطأ حدث في الخادم الرئيسي للبورصة الروسية ما أدى إلى تعليق التداولات بشكل مؤقت من الساعة 13:58 بتوقيت موسكو".

وأضافت بورصة موسكو أن التداولات استأنفت عند الساعة 15:45 بتوقيت موسكو.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.15% إلى 3253.25 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.33% إلى 1124.47 نقطة.

كما تراجع سعر صرف الدولار بواقع 15 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 91.16 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 57 كوبيكا إلى 97.75 روبل.

في حين تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 5 كوبيكات إلى 12.54 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT + نوفوستي

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