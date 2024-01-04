مصر وتركيا من أكثر الدول المصدرة لليوسفي إلى روسيا في 2023

أظهرت بيانات الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي أن تلث اليوسفي الذي تستورده روسيا يأتي من تركيا ومصر.

وتم توريد أكثر من 460 ألف طن من اليوسفي إلى روسيا خلال العشرة أشهر الأخيرة من عام 2023، بواقع 51% من تركيا و13.7% من مصر.

وتم استيراد 236.1 ألف طن فواكه من تركيا، و63 ألف طن من مصر.

وأظهرت البيانات أن أكبر خمسة موردين لليوسفي إلى روسيا هم المغرب - 50.5 ألف طن (حوالي 11٪)، وجنوب أفريقيا - 48.7 ألف طن (10.6٪)، وباكستان - 15.8 ألف طن (3.4٪). وتم استيراد اليوسفي من دول أخرى بكمية 46.4 ألف طن.

المصدر: نوفوستي