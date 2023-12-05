"موديز" تعدل نظرتها المستقبلية للاقتصاد الصيني

خفضت وكالة "موديز" توقعات تصنيف الصين الائتماني من "مستقر" إلى "سلبي" على خلفية ارتفاع الديون في العملاق الصيني.

وقالت موديز في مذكرة "يعكس تغيير التوقعات إلى سلبي وجود مؤشرات متزايدة بأن الحكومة والقطاع العام عموما ستوفر دعما ماليا للسلطات المناطقية والمحلية المتعثرة ماليا ولشركات عامة تطرح مخاطر على متانة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية".

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يشار إلى أن المرة الأخيرة التي خفضت فيها "موديز" التصنيف الائتماني للصين كانت في عام 2017 من مستوى "Aa3" إلى "A1".

المصدر: أ ف ب