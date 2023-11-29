شركة مصرية مشهورة تعلق على حظر ليبيا استيراد منتجاتها

علق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" في مصر محمد الدماطي، على رفض مركز مراقبة الأغذية والأدوية الليبي استلام شحنة عصير "دومتي".

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وأوضح الدماطي، وفقا لموقع "القاهرة 24" أن سبب رفض مركز الرقابة الليبي استلام الشحنة، لكون العينة مخالفة للموصفات الليبية بسبب وجود لون صناعي محظور بها، رغم أن الجانب الليبي لم يخطر الجانب المصري بمنع هذا اللون بالتحديد، وأنه من الألوان المحظورة لديهم، موضحا أن هذه الألوان ليست محظورة لدي جميع أسواق العالم.

وأشار الى أن كمية الشحنة التي تم رفضها تبلغ نحو 200 كرتونة من ماركة دومتي مشروب كوكتيل الموز والفراولة، وأنه تم إعدمها بعد رفض المركز الرقابي الليبي استلامها.

وأضاف العضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، أن تصدير منتجات دومتي للسوق الليبي لم يكن الأول، فهي تورد لسوق الليبي منذ 30 عاما وأكثر، وأن العلاقات بين الدولتين طيبة ولا يوجد أي مشاكلات سابقة.

وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بدولة ليبيا أمس، قد أعلن حظر دخول شحنة من عصائر شركة دومتي للصناعات الغذائية البلاد بعد عقب إجراء المعاينات والتحليل اللازمة، وثبوت احتواؤها على مواد مضرة بصحة الإنسان.

وقال المركز في بيان عبر موقعه على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه حظر دخول شحنة عصير دومتي من مشروب كوكتيل موز وفراولة عبر معبر مساعد البري مكونة من 300 كرتون.

وأشار إلى أن القرار، يعود إلى احتوائها على وجود لون صناعي محظور E122.

المصدر: القاهرة 24