قمة آبيك تدعو إلى عصر جديد من الاستثمار والنمو الاقتصادي

دعا رؤساء الوفود في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) إلى عصر جديد من الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وشدد البيان الختامي الصادر عن رؤساء الوفود في قمة آبيك على ضرورة، توفر الوصول إلى مصادر الطاقة في المنطقة.

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وجاء في الوثيقة، التي حصل مراسل "نوفوستي" على نسخة منها: "نحن نسعى لفتح حقبة جديدة تتوفر فيها فرص العمل اللائقة والاستثمار والنمو الاقتصادي".

ويدعو البيان الصادر عن زعماء دول آبيك كذلك إلى ضمان حصول المنطقة على الطاقة.

ويشار إلى أن آبيك، هو منتدى تجاري واقتصادي يضم 21 اقتصادا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. انعقدت قمة هذا العام في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، لتختتم الرئاسة الأمريكية لآبيك في عام 2023.

المصدر: نوفوستي