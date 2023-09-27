"بينانس" للعملات المشفرة تبيع أنشطتها في روسيا

أعلنت بورصة العملات المشفرة "بينانس"، أنها أبرمت اتفاقية لبيع أعمالها وأنشطتها في روسيا بشكل كامل إلى شركة CommEX.

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وقالت البورصة في بيان نشرته على صفحتها في شبكة "إكس" (تويتر سابقا): "لقد أبرمت "بينانس" Binance اتفاقية لبيع أعمالها الروسية بالكامل إلى CommEX".

و"بينانس" هي منصة لتداول عملات مشفرة مثل البيتكوين وإيثيريوم، وتأسست المنصة في 2017 وتعتبر أكبر منصة لتداول العملات المشفرة حسب حجم التداول في العالم.

وتقدم "بينانس" خدماتها لأكثر من 150 مليون مستخدم مسجل في أكثر من 180 دولة، وتتيح المنصة لتداول 350 عملة مشفرة، بحسب الموقع الرسمي للمنصة.

وبعد فرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو في العام الماضي 2022، قررت مجموعة من الشركات الغربية مغادرة السوق الروسية.

من جهتها أكدت موسكو أن الفراغ في السوق لن يستمر إلى الأبد، وستأخذ الشركات الوطنية ومن الدول الصديقة مكان الشركات التي غادرت، وهو ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: RT + نوفوستي