لأول مرة منذ مايو.. خام برنت يتجاوز 80 دولارا للبرميل مع تباطؤ التضخم الأمريكي
عزز خام "برنت" مكاسبه متجاوزا 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو، بعدما أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة في طريقها إلى الانتهاء.
وتجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 80 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ مايو.
وكشفت البيانات الصادرة اليوم، أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بشكل طفيف في يونيو، مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين مع استمرار التضخم في التراجع.
وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكنها ترجح أيضا أن دورة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد بلغت ذروتها.
وأظهرت البيانات أن العقود الآجلة لخام "برنت" ارتفعت بـ51 سنتا إلى 79.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينيتش، بعدما وصلت إلى 80.05 دولار للبرميل في وقت مبكر.
المصدر: RT