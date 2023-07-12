لأول مرة منذ مايو.. خام برنت يتجاوز 80 دولارا للبرميل مع تباطؤ التضخم الأمريكي

عزز خام "برنت" مكاسبه متجاوزا 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى ‏منذ مايو، بعدما أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن دورة رفع ‏أسعار الفائدة في طريقها إلى الانتهاء.

وتجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 80 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى ‏منذ مايو.‏

وكشفت البيانات الصادرة اليوم، أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت ‏بشكل طفيف في يونيو، مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين مع ‏استمرار التضخم في التراجع.‏

وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكنها ترجح أيضا أن دورة رفع ‏أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد بلغت ذروتها.

وأظهرت البيانات أن العقود الآجلة لخام "برنت" ارتفعت بـ51 سنتا إلى 79.91 دولار للبرميل بحلول ‏الساعة 12:56 بتوقيت غرينيتش، بعدما وصلت إلى 80.05 دولار للبرميل في وقت ‏مبكر.

إقرأ المزيد

المصدر: RT