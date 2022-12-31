المركزي المصري يبحث تطبيق العملات الرقمية

أعلن البنك المركزي المصري أنه يبحث تطبيق العملات الرقمية، وتم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من كل الوزارات والجهات المعنية برئاسة البنك المركزي، بهدف ذلك.

وأوضح المركزي المصري أنه يحرز تقدما في تلك الدراسة، التي تجرى بالتعاون مع مؤسسات دولية، حيث يتم بحث تطبيق العملات الرقمية التي تتسم بالأمان والاستقرار.

وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن العملات الرقمية عبارة عن عملة مؤمنة، تمكن من شراء البضائع والخدمات عبر الإنترنت، حيث يستعمل دفتر حسابات رقمي على الشبكة العنكبوتية، ذو تشفير قوي لضمان وحماية المعاملات المالية عبر الإنترنت.

وأكدت الدماطي أن البعض يعتقد أن هناك نوعا واحدا من العملات الرقمية فقط، وذلك ليس صحيحا، مشيرة إلى وجود أكثر من 100 عملة رقمية يتم تداولها والتعامل معها على العلن.

وذكرت أن تفكير البنك المركزي في تطبيق هذه العملات الرقمية خطوة جيدة جدا ومستقبلية، وتساعد على تطوير سوق العملات في مصر، ورفع معدل النمو الاقتصادي".

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المصدر: موقع صدى البلد