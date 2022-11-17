ألمانيا.. قيادي في حزب الاشتراكيين الديمقراطيين يحذر من تدهور الصناعة في البلاد

حذر القيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينغبايل، من خطر تدهور الصناعة في ألمانيا على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة وهجرة الكوادر والصناعات.

وقال كلينغبايل في تصريح لصحيفة "فيلت"، يوم الخميس: "دعونا لا نخدع أنفسنا: خطر تدهور الصناعة في ألمانيا قائم".

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وأوضح أن "سلاسل التوريد تعرضت للخلل في بعض المناطق، ولدينا نقص في العمال من ذوي المؤهلات العالية وأسعار مرتفعة للطاقة ولذلك تتخذ بعض الشركات قرارات استثمارية لا تخدم مصالح ألمانيا".

ولفت إلى أن هناك إشارات من القطاع الصناعي الألماني بأن الكثير من الشركات مستعدة لنقل صناعاتها إلى الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي