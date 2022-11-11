 
مباشر

الاقتصاد البريطاني يسجل أداء أفضل من المتوقع

مال وأعمال

الاقتصاد البريطاني يسجل أداء أفضل من المتوقع
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u5m8

نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الثالث من عام 2022، وفقا للتقديرات الأولية، على أساس سنوي بنسبة 2.4%، وانخفض على أساس فصلي بنسبة 0.2%، بحسب مكتب الإحصاء الوطني.

إقرأ المزيد
بيانات جديدة تكشف انكماشا غير مسبوق منذ 300 عام للاقتصاد البريطاني في 2020
بيانات جديدة تكشف انكماشا غير مسبوق منذ 300 عام للاقتصاد البريطاني في 2020

وتوقع المحللون الذين استطلعت آراؤهم بوابة DailyFx أن ينمو الاقتصاد البريطاني في الربع المذكور بنسبة 2.1% على أساس سنوي، وأن ينخفض بنسبة 0.5% على أساس فصلي.

ولم يسجل قطاع الخدمات، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد البريطاني، نموا في الربع الثالث من 2022، فيما ارتفع قطاع البناء بنسبة 0.6%.

المصدر: برايم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا