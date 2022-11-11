الاقتصاد البريطاني يسجل أداء أفضل من المتوقع
Globallookpress
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نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الثالث من عام 2022، وفقا للتقديرات الأولية، على أساس سنوي بنسبة 2.4%، وانخفض على أساس فصلي بنسبة 0.2%، بحسب مكتب الإحصاء الوطني.
وتوقع المحللون الذين استطلعت آراؤهم بوابة DailyFx أن ينمو الاقتصاد البريطاني في الربع المذكور بنسبة 2.1% على أساس سنوي، وأن ينخفض بنسبة 0.5% على أساس فصلي.
ولم يسجل قطاع الخدمات، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد البريطاني، نموا في الربع الثالث من 2022، فيما ارتفع قطاع البناء بنسبة 0.6%.
المصدر: برايم