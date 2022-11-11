التضخم السنوي في ألمانيا يسجل نموا قياسيا بلغ 10,4%

تدل معلومات مكتب الإحصائيات الفدرالي الألماني (Destatis) على أن التضخم في ألمانيا تسارع في أكتوبر الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 10,4% على أساس سنوي مقابل 10% في الشهر السابق.

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ووفق التقديرات النهائية ارتفعت الأسعار الاستهلاكية في ألمانيا بنسبة 0,9%. وفي سبتمبر الماضي كان هذا المؤشر يبلغ 1,9%.

ومع ذلك فإن الأسعار الاستهلاكية في البلاد تسارعت وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي (مؤشر الأسعار الاستهلاكية المنسق)، وفقا للتقديرات النهائية، في نموها إلى 11,6% على أساس سنوي من 10,9% في الشهر السابق. وفي أكتوبر الماضي ارتفعت الأسعار بنسبة 1,1% مقابل ارتفاعها بنسبة 2,2% في الشهر السابق.

وأما أسعار الطاقة فارتفعت في أكتوبر الماضي بنسبة 43% على أساس سنوي مقابل زيادتها بنسبة 43,9% في سبتمبر الماضي، في حين ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من الضعف.

المصدر: نوفوستي