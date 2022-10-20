المركزي التركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي

خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 1.5 نقطة مئوية لتصل إلى مستوى 10.5%.

ووفقا للبنك المركزي التركي فقد تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من مستوى 12% إلى مستوى 10.5%.

وأشار إلى أن تأثير المخاطر الجيوسياسية على النشاط الاقتصادي العالمي آخذ في الازدياد، وتوقعات النمو العالمي يتم تقليصها، كما أنه يتم تقييم الركود على أنه عامل خطر لا مفر منه.

وعلى صعيد تداول العملة التركية، أظهرت بيانات وكالة "بلومبرغ" أنه جرى تداول العملة التركية بعد القرار عند مستوى 18.5765 ليرة تركية، بارتفاع طفيف نسبته 0.03%.

المصدر: RT + برايم