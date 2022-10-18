"قطر للطاقة": نخطط للريادة في تجارة الغاز الطبيعي المسال

صرح الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" سعد الكعبي، اليوم الثلاثاء، بأن "قطر للطاقة" تتطلع لأن تصبح الشركة الرائدة عالميا في تجارة الغاز الطبيعي المسال.

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وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة تتطلع لتحقيق هذا الهدف من خلال النمو العضوي، وأنها تعمل بالفعل على تكوين فرق تجارية.

وقال الكعبي: "نظرا للتوسع الطبيعي للشركة تتوقع شركة "قطر للطاقة" أن تصبح رائدة عالميا في تجارة الغاز الطبيعي المسال وتشكل بالفعل فرقا من المتخصصين لهذا الغرض. وليس لديها خطط لجذب شركات تجارية خارجية لبيع الغاز الطبيعي المسال".

وتصنف قطر بين ثلاث أكبر دول في العالم من حيث احتياطيات الغاز، وتعمل قطر على توسيع إنتاج "الوقود الأزرق" وإنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال في الخليج.

ووفقا لخطط قطر فإن إنتاجها سيصل بحلول العام 2027 إلى مستوى 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، بدلا من 77 مليون طن حاليا.

المصدر: برايم