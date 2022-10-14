نوفاك: "روساتوم" ستقدم الوثائق للمشاركة في بناء أول محطة نووية في السعودية

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن شركة "روساتوم" الروسية ستقدم قريبا وثائق في إطار المناقصة لبناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية.

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وقال نائب رئيس الوزراء الروسي في مقابلة تلفزيونية جرت على هامش مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد حاليا في موسكو: "اليوم تخطط المملكة لتنفيذ أول مشروع لبناء محطة للطاقة النووية. وتشارك شركتنا روساتوم في المسابقة (المناقصة) لتنفيذ هذا المشروع. وسيتم تقديم الوثائق اللازمة ذات الصلة في المستقبل القريب".

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن روسيا تتوقع أن يتطور التعاون في هذه الصناعة ليس فقط في بناء محطة الطاقة النووية نفسها ولكن أيضا في مجال استخدام التقنيات النووية للأغراض السلمية بشكل عام.

ولتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، وقعت موسكو والرياض في 2018 على خارطة طريق للتعاون في مجال "الطاقة النووية السلمية".

المصدر: نوفوستي