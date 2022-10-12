بايدن لا يتوقع إلا ركودا اقتصاديا "طفيفا جدا" في الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستشهد ركودا اقتصاديا، معتبرا أنه في حال حصل هذا الأمر فإن هذا الركود سيكون "طفيفا جدا".

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وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الأمريكية الثلاثاء قال بايدن: "لا أعتقد أنه سيكون هناك ركود اقتصادي. إذ حصل ركود اقتصادي فسيكون طفيفا جدا.. هذا ممكن".

ويأتي إقرار بايدن بإمكانية أن يشهد أكبر اقتصاد في العام ركودا، بعيد الدعوة التي أطلقها صندوق النقد الدولي الثلاثاء إلى المصارف المركزية "للتحرك بحزم لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف".

وقال صندوق النقد في تقرير إنه بهدف مواجهة التضخم الذي يسجل أعلى مستوياته منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي والذي يخشى أن يصبح "راسخا"، على المصارف المركزية أن تواصل رفع أسعار الفائدة.

وكانت "ستاندرد آند بورز" خفضت توقعاتها للاقتصاد الأمريكي لـ2023 إلى حالة الركود، ويتوقع محللو الوكالة أن اقتصاد الولايات المتحدة سينكمش بنسبة 0.5% العام المقبل وسط تشديد السياسة النقدية.

المصد: أ ف ب