المركزي التركي يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلافا للتوقعات

أعلن البنك المركزي التركي يوم الخميس خفض سعر الفائدة الأساس للمرة الثانية خلافا للتوقعات، في ضوء تراجع مخاطر الركود الاقتصادي.

وأعلن المركزي التركي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، ليصبح 12 في المئة.

وجاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في المركزي، برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو.

وأوضح البيان أن البنوك المركزية العالمية تشير إلى استمرار زيادة التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن المركزي التركي يتوقع أن تبدأ عملية تخفيف التضخم بإعادة إنشاء بيئة السلام العالمي، جنبا إلى جنب مع الخطوات المتخذة بحزم لتعزيز استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالي.

وأضاف أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 13 إلى 12 في المئة، وأن معدل السياسة النقدية المحدثة كافية في ظل التوقعات الحالية.

وشدد على أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 في المئة على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

يذكر أن المركزي التركي خفض الشهر الماضي سعر الفائدة من 14 إلى 13 في المئة بعد تثبيت دام 7 أشهر.

المصدر: الأناضول