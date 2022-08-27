"بلومبيرغ": شولتس يبتز الألمان لحل مشاكل عمالقة الطاقة

اعتبرت وكالة "بلومبيرغ" أن المستشار الألماني أولاف شولتس وأعضاء حكومته يبتزون الألمان لحل مشاكل شركات الطاقة على حسابهم، في محاولة لمواجهة آثار العقوبات التي فرضت على روسيا.

وأشارت الوكالة إلى ما قاله وزير الاقتصاد روبرت هابيك، حول أن شركة Uniper أكبر شركة للغاز الطبيعي في ألمانيا، يمكن أن تفلس، مشددا على أن إغلاق الشركة سيؤدي إلى المزيد من العواقب السلبية للألمان.

وأضاف هوبيك أنه بدون تحصيل الأموال، ستنهار البلاد وسمح بمراجعة الضريبة الجديدة وتعديلها بما يخدم الشركة المذكورة.

وأضافت "بلومبيرغ" أن خطة الحكومة قوبلت بانتقادات من المواطنين الألمان، حيث المستفيد منها شركات الطاقة.

وواجهت ألمانيا كغيرها من الدول الغربية ارتفاعا حادا في أسعار الطاقة ومعدلات التضخم، على خلفية العقوبات التي فرضتها على موسكو، وسعيها لاهثة للاستغناء عن موارد الطاقة الروسية.

وأشارت الوكالة إلى أنه بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في ألمانيا العديد مزاياها التنافسية، وهذا بدوره انعكس على مجالات أخرى في الاقتصاد الألماني الأقوى في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي