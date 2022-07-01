وزير خارجية كازاخستان: مواجهة العقوبات تدفع نحو تغيير الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

صرح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في كازاخستان، مختار تليوبردي، بأن مواجهة العقوبات تستلزم تحول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من أجل تشكيل سوق حرة لدول المجموعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الذي يحمل عنوان "جمهورية كازاخستان في النظام الحديث للعلاقات الدولية"، والمخصص لذكرى 30 سنة على عمل السلك الدبلوماسي في البلاد.

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وتابع تليوبردي في حديثه للمؤتمر: "إن العقوبات تملي الحاجة إلى تغيير أنشطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، من أجل خلق سوق حر حقيقي، وهو شرط حيوي لنمو اقتصادات الاتحاد"، مشيرا إلى أن كازاخستان تعد داعما نشطا للتكامل الأوروبي الآسيوي، وهي عضو مؤسس لعدد من المنظمات الإقليمية مثل رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ووفقا له، فإن تركيز قيادة رابطة الدول المستقلة لعام 2022 هو رفع كفاءة المنظمة، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي باعتباره العامل الرئيسي في التنمية المستدامة للدول الأعضاء. كما لفت تليوبردي النظر إلى أن مشاركة كازاخستان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي المسار الأهم من حيث ضمان الأمن الوطني والإقليمي، مشددا على "مراعاة حقيقة أن المهام الرئيسية للمنظمة هي تعزيز السلام والاستقرار وحماية وحدة أراضي وسيادة الدول الأعضاء".

المصدر: نوفوستي