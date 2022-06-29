ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف حول الإمدادات

عادت أسعار النفط للارتفاع في تعاملات بعد ظهيرة اليوم، بعد تراجع سجلته في التعاملات الصباحية، وسط مخاوف المستثمرين من انخفاض معروض النفط في الأسواق.

وبحلول الساعة 14:21 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.99% إلى 112.878 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.74% إلى 118.85 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وعلى صعيد متصل، تعقد دول مجموعة "أوبك+" اجتماعا اليوم عبر تقنية الفيديو، ستتم خلاله مناقشة الأوضاع في سوق النفط، وسياسية الإنتاج للمجموعة.

المصدر: RT + بلومبرغ