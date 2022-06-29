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ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف حول الإمدادات

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف حول الإمدادات
Globallookpress
صورة تعبيرية
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عادت أسعار النفط للارتفاع في تعاملات بعد ظهيرة اليوم، بعد تراجع سجلته في التعاملات الصباحية، وسط مخاوف المستثمرين من انخفاض معروض النفط في الأسواق.

وبحلول الساعة 14:21 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.99% إلى 112.878 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.74% إلى 118.85 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وعلى صعيد متصل، تعقد دول مجموعة "أوبك+" اجتماعا اليوم عبر تقنية الفيديو، ستتم خلاله مناقشة الأوضاع في سوق النفط، وسياسية الإنتاج للمجموعة.

المصدر: RT + بلومبرغ

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